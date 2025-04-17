Колыванов: Отсутствие Тюкавина сказывается на результатах «Динамо»

Известный игрок и тренерпрокомментировал последние результаты своего родного клуба московского «Динамо».

«Никто не застрахован. Увольнение Лички может произойти. Наверное, руководство "Динамо" дождется конца чемпионата и посмотрит на результаты команды. Динамовцы же еще имеют шансы на победу в Кубке России. Какая разница, с кем играть? "Спартак", ЦСКА или "Зенит" — это команды из первой пятерки.

Думаю, отсутствие Тюкавина однозначно сказывается на результатах "Динамо" весной. Это бомбардир, который всегда мог выручить команду. Взять игру с ЦСКА, где у динамовцев было много подходов, но Гладышев — не центральный нападающий.

С Тюкавиным у "Динамо" было бы больше побед, хотя все остальные футболисты команды в строю», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент бело-голубые опустились на 5-е место в таблице РПЛ с 43 очками, а также вылетели из Кубка России, проиграв ЦСКА (0:0, 1:2). Тюкавин получил травму колена в первом же матчей весенней части сезона.