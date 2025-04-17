17 апреля в Бильбао состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры в 22:00 мск.

Это единственный четвертьфинал, где не было забитых голов. В прошлый раз команды разошлись нулевой ничьей. Однако в этом матче эксперты ожидают верховой результат и ждут более зрелищного футбола.

Для «Атлетика» ничья стала последним результатом в безвыигрышной серии, которую «баски» прервали победой 3:1 над «Райо Вальекано». «Рейнджерс» не побеждает уже третий матч подряд. Последним результатом команды стала ничья 2:2 с «Абердином».

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором сделали ставку на результативность поединка.

подготовили прогноз, в котором сделали ставку на результативность поединка. Букмекеры считают, что «Атлетик» доведет дело до конца на своем поле. Они дают 1.33 и .900 на победу в матче, 1.15 и 5.50 — на проход в следующий раунд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Рейнджерс» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.