Это единственный четвертьфинал, где не было забитых голов. В прошлый раз команды разошлись нулевой ничьей. Однако в этом матче эксперты ожидают верховой результат и ждут более зрелищного футбола.
Для «Атлетика» ничья стала последним результатом в безвыигрышной серии, которую «баски» прервали победой 3:1 над «Райо Вальекано». «Рейнджерс» не побеждает уже третий матч подряд. Последним результатом команды стала ничья 2:2 с «Абердином».
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором сделали ставку на результативность поединка.
- Букмекеры считают, что «Атлетик» доведет дело до конца на своем поле. Они дают 1.33 и .900 на победу в матче, 1.15 и 5.50 — на проход в следующий раунд.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Рейнджерс» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.