ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиВолкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314? НеймарМесси, Неймар, Сане и еще семь звезд, которые в 2025-м могут стать свободными агентами «Урал»Был ли сговор? Камбэк «Урала» против «Нефтехимика» вызвал подозрение у РФС
    Все новости спорта

    Справится ли «Атлетик» с «Рейнджерс»?

    Атлетик — Рейнджерс: ставка на Лигу Европы с коэффициентами 1.90 и 2.55 и прогноз на матч

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Атлетик Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Рейнджерс Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ойан Сансет («Атлетик»)
    17 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы «Атлетик» на своем поле сыграет против «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» сыграл вничью со счетом 0:0 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему нужно побеждать.

    Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла вторую позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с итальянской «Ромой».

    Атлетик — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 31-го тура испанского первенства «Атлетик» на своем поле одержал победу над «Райо Вальекано» с результатом 3:1.

    В своем национальном чемпионате коллектив находится лишь на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов с отрывом в шесть очков от пятой строчки, которая уже не выводит в главный еврокубок.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Иньяки Вильямс и Юри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл лишь раз, а в семи последних матчах ни разу не проиграл.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же немалы.

    Иньяки Вильямс, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: «Рейнджерс» довольствовался «сухой» мировой в первом матче на своем поле, поэтому для выхода в полуфинал ему также обязательно нужно побеждать.

    Команда заняла восьмую позицию в основном раунде турнира, поэтому также не сыграла в стыковых поединках, а на стадии 1/8 финала прошла турецкий «Фенербахче».

  • «Тоттенхэм» пройдёт «Айнтрахт», «МЮ» справится с «Лионом». Прогнозы на четвертьфиналы ЛЕ-2024/25
  • Пытаемся предсказать исходы четвертьфинальных дуэлей Лиги Европы
  • 23/03/2025

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 33-го тура шотландского первенства «Рейнджерс» сыграл вничью с «Абердином» (2:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив занимает вторую строчку с отставанием в 15 очков от лидера «Селтика» за пять туров до конца первенства, поэтому судьба титула уже давно предопределена.

    Не сыграют: травмированы — Рафаэл Фернандеш, Стерлинг и Касанвирьо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих поединках в разных турнирах «Рейнджерс» ни разу не выиграл, но в семи последних матчах проиграл лишь однажды.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, но зато обещают неплохие перспективы хотя бы на ничью в основное время, но и это будет непросто на чужом поле против более классного соперника.

    Вацлав Черны — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Рейнджерс» забивали больше 3,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Рейнджерс» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.80, победа «Рейнджерс» — в 7.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их 13-ти последних выездных поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев было иначе, в четырех из пяти их последних домашних поединков все же забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Рейнджерс».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Атлетик — Рейнджерс?

    Матч Атлетик — Рейнджерс состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Какой прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Какую сделать ставку на матч Атлетик — Рейнджерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик — Рейнджерс?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик — Рейнджерс?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.80, победа «Рейнджерс» — в 7.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кайрат — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Фетт — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меджедович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Мертенс — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  8.70
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Атлетик — Рейнджерс: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 17.04.202522:00. Справится ли «Атлетик» с «Рейнджерс»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры