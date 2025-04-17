17 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы «Атлетик» на своем поле сыграет против «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» сыграл вничью со счетом 0:0 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему нужно побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла вторую позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с итальянской «Ромой».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 31-го тура испанского первенства «Атлетик» на своем поле одержал победу над «Райо Вальекано» с результатом 3:1.

В своем национальном чемпионате коллектив находится лишь на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов с отрывом в шесть очков от пятой строчки, которая уже не выводит в главный еврокубок.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Иньяки Вильямс и Юри, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл лишь раз, а в семи последних матчах ни разу не проиграл.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же немалы.

Иньяки Вильямс, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» довольствовался «сухой» мировой в первом матче на своем поле, поэтому для выхода в полуфинал ему также обязательно нужно побеждать.

Команда заняла восьмую позицию в основном раунде турнира, поэтому также не сыграла в стыковых поединках, а на стадии 1/8 финала прошла турецкий «Фенербахче».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 33-го тура шотландского первенства «Рейнджерс» сыграл вничью с «Абердином» (2:2).

В своем национальном чемпионате коллектив занимает вторую строчку с отставанием в 15 очков от лидера «Селтика» за пять туров до конца первенства, поэтому судьба титула уже давно предопределена.

Не сыграют: травмированы — Рафаэл Фернандеш, Стерлинг и Касанвирьо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках в разных турнирах «Рейнджерс» ни разу не выиграл, но в семи последних матчах проиграл лишь однажды.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, но зато обещают неплохие перспективы хотя бы на ничью в основное время, но и это будет непросто на чужом поле против более классного соперника.

Вацлав Черны — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Рейнджерс» забивали больше 3,5 голов

в шести из семи последних матчей «Рейнджерс» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.80, победа «Рейнджерс» — в 7.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их 13-ти последних выездных поединках.

И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев было иначе, в четырех из пяти их последних домашних поединков все же забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Рейнджерс».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55