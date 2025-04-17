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    Анчелотти: Я сказал игрокам, что нужно держать голову высоко

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу вылета из Лиги чемпионов. Клуб не смог пройти лондонский «Арсенал».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Что пошло не так? Сегодня делать анализ неуместно, нам нужно принять эту неудачу и все удары, которые приходят в нашу сторону. Я сказал игрокам, что нужно держать голову высоко, мы многого добились в этом турнире в другие сезоны. В этом году подобного не получилось достичь, в спорте такое бывает, не существует непобедимых команд.

    Что касается настроя, команда отдала всё, что могла. Не всегда мы могли сделать лучше, чем соперник», — приводит слова Анчелотти AS.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов сразится с «ПСЖ».

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