«Реал» на своем поле примет «Арсенал» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Реал Мадрид — Арсенал Лондон 0:0 Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес, Родриго, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Raul Asencio Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Микель Мерино, Букайо Сака, Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли

Ход матча

9' А это был удар по воротам?! Райс с левого углового такое ощущение действительно бил под перекладину, но Куртуа в прыжке забрал мяч.

8' А сейчас уже Сака сместился вдоль штрафной и с дуги закрутил, но Куртуа в падении отбил из дальнего угла!

6' Момент у ворот Реала! Мяч отскочил на правый край штрафной, Сака подработал и опасно пробил в дальний угол! Куртуа, казалось, к такому был не готов, но повезло, что мяч пролетел мимо.

4' Сака уже отдал пас на партнера, но Алаба пошел в стык до конца и получил в итоге желтую карточку за свой грубый подкат.

2' Гол! ..Но Мбаппе сам все понимает. Киллиан находился в офсайде, переправив мяч грудью в правый ближний угол после классной передачи Винисиуса с левого края штрафной. Взятие ворот не засчитано.

1' Ответная игра четвертьфинала Лиги Чемпионов стартовала! Арсенал разыграл мяч с центра поля.

До матча

22:01 Старт матча немного откладывается из-за минуты молчания.

21:58 Команды вышли из подтрибунного помещения — на «Сантьяго Бернабеу» звучит гимн Лиги Чемпионов!

21:55 Главный арбитр матча — Франсуа Летексье. 35-летний арбитр обслуживал уже четыре встречи с участием «Реала».

21:50 Микель Артета взял за правило, что победный состав не меняют и выпустил все тех же 11 игроков, что и неделю назад в Лондоне. Да, с Мерино на острие атаки.

21:48 По сравнению с матчем недельной давности в старте «Реала» нет Камавинга, который пропускает матч из-за дисквалификации. Модрич остался на скамейке в этот раз, зато Васкес и Тчуамени выйдут с первых минут.

Стартовые составы

«Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Сака, Мерино, Мартинелли.

«Реал»

Если бы речь шла не о мадридском «Реале», можно было бы с уверенностью сказать, что отыграться с 0:3 в Лиге чемпионов почти невозможно. Но «сливочные» не раз доказывали обратное. В первой встрече мадридцы пустили в свои ворота три безответных мяча, но теперь пришло время «Сантьяго Бернабеу», где случиться может все что угодно.

Общий этап Лиги Чемпионов «Реал» прошел неровно, одержав 5 побед при 3-х поражениях. Команда Карло Анчелотти заняла только 12-е место и вышла в стыки сразу на «Манчестер Сити», но при этом «горожане» были повержены в обоих матчах (3:2 в гостях и 3:1 дома). В 1/8 финала против «Атлетико» все решилось в серии пенальти ответного матча — дальше прошел «Реал».

В чемпионате Испании «сливочные» идут на втором месте, продолжая чемпионскую гонку с «Барселоной» (4 очка отставания за 7 туров до конца). В крайнем матче «Реал» с минимальным счетом обыграл в гостях «Алавес» — 1:0.

«Арсенал»

С 2009 года «Арсенал» не добирался до полуфинала Лиги чемпионов. Сейчас лондонцы имеют отличные шансы прервать эту серию — после уверенной домашней победы с разницей в три мяча и дублем Райса со штрафных. Однако впереди — выездной матч против «Реала» в Мадриде, а это всегда серьёзное испытание.

На общем этапе Лиги чемпионов «Арсенал» показал стабильную игру и занял третье место, пропустив вперед лишь «Ливерпуль» и «Барселону». В 1/8 финала подопечные Микеля Артеты поиздевались над ПСВ, разгромив голландский клуб в Эйндховене со счетом 7:1. Ответный матч превратился в простую формальность и завершился миром — 2:2.

В чемпионской гонке АПЛ для «Арсенала» все практически решено — за 6 туров до конца лондонцы проигрывают 13 очков «Ливерпулю». В последнем матче «канониры» не смогли обыграть на своем поле «Брентфорд» (1:1).

Личные встречи

Неделю назад в Лондоне «Арсенал» разгромил мадридцев со счетом 3:0.

Всего команды трижды играли между собой в официальных матчах — 2 победы «канониров» и одна ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Арсенал» с коэффициентом 2.19.