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    Реал — Арсенал: прогноз и ставки на ЛЧ с коэффициентами 1.95 и 2.19

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Арсенал»
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    Килиан Мбаппе
    Мадридский «Реал» примет на своем поле лондонский «Арсенал» в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч состоится 16 апреля 2025 года. Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 16 Апреля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Реал»

    Турнирное положение: «Реал» потерпел разгром в первом матче на выезде со счетом 0:3, поэтому для выхода в полуфинал ему обязательно нужно побеждать с разницей хотя бы в три гола.

    Команда в основном раунде Лиги чемпионов заняла 11-е место, после чего в стыковых поединках прошла «Манчестер Сити», а в 1/8 финала — соотечественников из «Атлетико».

    Реал Мадрид — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 31-го тура испанского первенства «Реал» на выезде одержал тяжелую победу над «Алавесом» с результатом 1:0.

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции с отставанием в четыра очка от лидера «Барселоны», а также с отрывом в шесть пунктов от третьего в таблице «Атлетико».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Лунин, Менди, Милитао и Карвахаль, дисквалифицирован — Камавинга.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, не говоря уже о том, чтобы разгромить столь сильного соперника, как нынешний.

    Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе — лучшие бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с семью голами.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» разгромно выиграл со счетом 3:0 на своем поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему достаточно даже проиграть с разницей в два гола.

    Команда заняла третью позицию в основном раунде турнира, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с нидерландским ПСВ.

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  • 10/04/2025

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» потерял очки, сыграв вничью с «Брентфордом» (1:1).

    В своем АПЛ коллектив занимает вторую строчку по итогам 32-х матчей с отставанием в 13 баллов от лидера «Ливерпуля», а также с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя «Ноттингем Форест».

    Не сыграют: травмированы — Парти, Жоржиньо, Уайт, Калафьори, Габриэл, Хаверц, Жезус и Томиясу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти предыдущих поединках в разных турнирах «Арсенал» ни разу не проиграл при пяти ничьих и четырех победах.

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    Такие результаты сулят гостям отличные шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью или поражение с нужной разницей голов, пусть даже и на чужом поле, особенно когда соперник в целом явно не блещет.

    Букайо Сака, Деклан Райс и Кай Хаверц — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из 10-ти последних матчей «Реала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Арсенала» забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти последних матчах «Арсенал» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.20, победа «Арсенала» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

    И хотя в трех последних матчах гостей было иначе, фактор результативности и сильной мотивации их соперника обещает именно вышеуказанный расклад.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их девяти последних матчах.

    Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.19

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Реал — Арсенал?

    Матч Реал — Арсенал состоится 16 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Какой прогноз на матч Реал — Арсенал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Реал — Арсенал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Арсенал?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал — Арсенал?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.20, победа «Арсенала» — в 4.60.

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