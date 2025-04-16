Реал Мадрид
Арсенал Лондон
«Реал»
Турнирное положение: «Реал» потерпел разгром в первом матче на выезде со счетом 0:3, поэтому для выхода в полуфинал ему обязательно нужно побеждать с разницей хотя бы в три гола.
Команда в основном раунде Лиги чемпионов заняла 11-е место, после чего в стыковых поединках прошла «Манчестер Сити», а в 1/8 финала — соотечественников из «Атлетико».
Реал Мадрид — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 31-го тура испанского первенства «Реал» на выезде одержал тяжелую победу над «Алавесом» с результатом 1:0.
В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции с отставанием в четыра очка от лидера «Барселоны», а также с отрывом в шесть пунктов от третьего в таблице «Атлетико».
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Лунин, Менди, Милитао и Карвахаль, дисквалифицирован — Камавинга.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, не говоря уже о том, чтобы разгромить столь сильного соперника, как нынешний.
Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе — лучшие бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с семью голами.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» разгромно выиграл со счетом 3:0 на своем поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему достаточно даже проиграть с разницей в два гола.
Команда заняла третью позицию в основном раунде турнира, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с нидерландским ПСВ.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» потерял очки, сыграв вничью с «Брентфордом» (1:1).
В своем АПЛ коллектив занимает вторую строчку по итогам 32-х матчей с отставанием в 13 баллов от лидера «Ливерпуля», а также с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя «Ноттингем Форест».
Не сыграют: травмированы — Парти, Жоржиньо, Уайт, Калафьори, Габриэл, Хаверц, Жезус и Томиясу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти предыдущих поединках в разных турнирах «Арсенал» ни разу не проиграл при пяти ничьих и четырех победах.
Такие результаты сулят гостям отличные шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью или поражение с нужной разницей голов, пусть даже и на чужом поле, особенно когда соперник в целом явно не блещет.
Букайо Сака, Деклан Райс и Кай Хаверц — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в семи из 10-ти последних матчей «Реала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Арсенала» забивали меньше 2,5 голов
- в девяти последних матчах «Арсенал» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.20, победа «Арсенала» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
И хотя в трех последних матчах гостей было иначе, фактор результативности и сильной мотивации их соперника обещает именно вышеуказанный расклад.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их девяти последних матчах.
Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.19