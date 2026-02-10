В экспрессе разберем матчи в чемпионате Англии, а также в Кубках Германии и Италии.

«Бавария» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Кубок Германии

В минувшие выходные «Бавария» на своём поле уверенно обыграла «Хоффенхайм» со счётом 5:1 в чемпионате Германии. Победа была важной — до этого баварцы два тура подряд не выигрывали, что позволило конкурентам приблизиться в турнирной таблице.

Сейчас у «Баварии» уникальная кадровая ситуация — травмированных игроков нет. Ранее такой возможности не было ни разу за сезон, когда тренер мог рассчитывать на всех ключевых исполнителей одновременно.

Несмотря на стабильные результаты, «Бавария» продолжает допускать слишком много опасных моментов у своих ворот. Иногда это списывали на кадровые проблемы, но истинной причиной они никогда не были. Основные слабости — ошибки в первом тайме, проблемы при стандартах и трудности с персональной опекой соперников.

Результаты «РБ Лейпцига» в этом сезоне пока не впечатляют: в шести последних встречах удалось выиграть только три раза. При этом только один раз соперник был явным фаворитом — «Бавария», которая обыграла «быков» с крупным счётом 5:1.

Конец января также принёс неприятности: домашние игры против «Санкт-Паули» (1:1) и «Майнца» (1:2) команда провалила. Но в последних выходных удалось избежать третьего поражения подряд — «Кёльн» был переигран 2:1, что улучшило мораль перед следующим выездным матчем.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.70.

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Манчестер Сити» подходит к матчу на эмоциональном подъёме после напряжённой победы 2:1 над «Ливерпулем» на «Энфилде». Этот успех позволил «горожанам» сократить отставание от «Арсенала» и остаться в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

Домашние матчи на «Этихаде» остаются ключевым преимуществом: команда регулярно добивается положительного результата и уже долго не знает поражений, что создаёт уверенный фон для дальнейших туров. В линии обороны и полузащиты по-прежнему есть дефицит игроков: продолжают отсутствовать Жереми Доку, Савиньо, Джон Стоунз, Йошко Гвардиол и Матео Ковачич. Под вопросом состояние Абдукодира Хусанова.

«Фулхэм» отправляется на выезд после непростого периода, в котором три поражения в четырёх встречах усложнили задачу по удержанию позиции в верхней части таблицы АПЛ. Несмотря на качественные игровые отрезки, команда часто не может довести преимущество до положительного результата, как это случилось в недавнем поединке с «Эвертоном» (1:2).

Главная проблема «Фулхэма» — гостевые матчи с клубами из верхней части таблицы. Даже при организованной игре команда редко сохраняет нужный уровень эффективности на протяжении всех 90 минут.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.98.

«Болонья» — «Лацио»

Футбол. Кубок Италии

После удачного старта сезона «Болонья» претендовала на место в Лиге чемпионов, но с течением времени команда Винченцо Итальяно начала терять стабильность: моменты создаются, а результат остаётся не в пользу «россоблу». На данный момент клуб занимает лишь десятое место в Серии А.

В такой ситуации у «Болоньи» остаются два реальных пути спасти сезон: Лига Европы с непростыми играми против «Бранна» в стыковых раундах, и Кубок Италии, где команда является действующим обладателем трофея.

«Болонья» показывает впечатляющие результаты с «Лацио» на своём поле: четыре победы и две ничьи при разнице мячей 11-0.

После нулевой ничьей с «Лечче» (0:0) «Лацио» продемонстрировал качественную игру против «Дженоа» (3:2) и «Ювентуса» (2:2). В матче с «Юве» «орлы» вели в два мяча, но пропустили гол на 96-й минуте.

Так же, как и «Болонья», римляне находятся в сложном положении в Серии А. Кубок Италии остаётся для них единственной реальной возможностью спасти сезон.

«Лацио» традиционно испытывает сложности в выездных играх. В текущем сезоне команда занимает лишь 12-е место в Серии А по набранным очкам на чужом поле. В Кубке Италии римляне редко побеждали на выезде. Скорее всего, «Лацио» не удастся улучшить статистику гостевых матчей.

Ставка: Обе не забьют за 1.73.

Общий коэффициент — 5.82.