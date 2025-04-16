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    «Интер» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Италии Интер Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Интер» примет «Баварию» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 16 апреля на «Джузеппе Меацца» в 22:00 по мск.

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    «Интер» сделал серьезный шаг к полуфиналу, обыграв «Баварию» на «Альянц Арене». Дома команда Симоне Индзаги очень давно не проигрывает и сейчас идет на длительной серии побед. Таким образом, «Баварии» будет крайне сложно отыграться за домашние 1:2.

    Оборона «Баварии» сейчас ослабла. Не удивительно, что «мюнхенцы» допустили ошибки в игре с дортмундской «Боруссией» (2:2). В ответном матче с «Интером» у гостей не сыграют Дайо Упамекано и Альфонсо Дэвис. Вдобавок в атаке не будет Джамаля Мусиалы.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе ставят на результативную игру.

    • Букмекеры особо никого не выделяют — 2.70 и 2.60 на победу, 3.65 на ничью. При этом на проход «Интера» они дают 1.34, на проход «Баварии» — 3.30.

    • Искусственный интеллект считает, что результат повторится — «Интер» выиграет 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча плей-офф Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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