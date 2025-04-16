«Интер» сделал серьезный шаг к полуфиналу, обыграв «Баварию» на «Альянц Арене». Дома команда Симоне Индзаги очень давно не проигрывает и сейчас идет на длительной серии побед. Таким образом, «Баварии» будет крайне сложно отыграться за домашние 1:2.
Оборона «Баварии» сейчас ослабла. Не удивительно, что «мюнхенцы» допустили ошибки в игре с дортмундской «Боруссией» (2:2). В ответном матче с «Интером» у гостей не сыграют Дайо Упамекано и Альфонсо Дэвис. Вдобавок в атаке не будет Джамаля Мусиалы.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе ставят на результативную игру.
- Букмекеры особо никого не выделяют — 2.70 и 2.60 на победу, 3.65 на ничью. При этом на проход «Интера» они дают 1.34, на проход «Баварии» — 3.30.
- Искусственный интеллект считает, что результат повторится — «Интер» выиграет 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча плей-офф Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
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