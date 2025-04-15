Каррагер оценил шансы «Челси» попасть в Лигу чемпионов

Экс-защитник «Ливерпуля»прокомментировал неудачу «Челси» в матче 32-го тура АПЛ с «Ипсвичем». Встреча закончилась вничью 2:2. По мнению Каррагера, синие вряд ли попадут в Лигу чемпионов.

«Это большой удар. Это не просто два очка, которые они потеряли, это один из тех матчей, на которые смотришь на бумаге и думаешь: "Это гарантированные три очка". Плюс у "Челси" остались очень тяжёлые матчи до конца сезона.

Я не вижу, что они попадут в Лигу чемпионов. Я не вижу этого. Я постоянно говорю о связи, но вы видите это на примере "Ньюкасла", его болельщиков и игроков.

Вы увидите это и в "Форест", у них всё ещё есть это, они всё ещё борются за то, чтобы их команда преодолела черту. Я не думаю, что мы видим это в "Челси" сейчас, я не думаю, что там есть реальная связь между менеджером и болельщиками… Мне страшно за "Челси" в плане попадания в Лигу чемпионов», — приводит слова Каррагера Chelsea News.