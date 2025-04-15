Каррагер: Аморим не виноват в проблемах «МЮ»

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
«Рубен Аморим, вероятно, находится в конце этой очереди. Нужно посмотреть на владельцев и футболистов. Тренер оказался в сложной ситуации.
Нужно помнить, что он не хотел переходить в клуб здесь и сейчас. Он хотел возглавить его летом. Тем не менее результаты все еще недостаточно хороши.
Мы понимаем, что "Манчестер Юнайтед" не сможет выигрывать в каждом матче. Мы понимаем, что это не топ-команда. Но они с их составом не должны быть на том месте, где они сейчас находятся», — сказал Джейми Каррагер Manchester Evening News.
В настоящий момент после 32 туров «МЮ» идет на 13-й строчке в таблице АПЛ с 38 очками.