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    Каррагер: Аморим не виноват в проблемах «МЮ»

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    Легенда «Ливерпуля» защитник Джейми Каррагер считает, что не стоит сильно спрашивать с главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима за неудачи команды.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Рубен Аморим, вероятно, находится в конце этой очереди. Нужно посмотреть на владельцев и футболистов. Тренер оказался в сложной ситуации.

    Нужно помнить, что он не хотел переходить в клуб здесь и сейчас. Он хотел возглавить его летом. Тем не менее результаты все еще недостаточно хороши.

    Мы понимаем, что "Манчестер Юнайтед" не сможет выигрывать в каждом матче. Мы понимаем, что это не топ-команда. Но они с их составом не должны быть на том месте, где они сейчас находятся», — сказал Джейми Каррагер Manchester Evening News.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент после 32 туров «МЮ» идет на 13-й строчке в таблице АПЛ с 38 очками.

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