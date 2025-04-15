Бенитес: Салах заслуживает «Золотой мяч»

Знаменитый испанский тренерпрокомментировал игрув этом сезоне.

«Продление контракта с Салахом важно на 100%, потому что он является огромной и исключительной фигурой для мирового футбола. В последние годы он неизменно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам. Все в "Ливерпуле" рады тому, что он останется.

Салах стал старше? Он делает разницу в каждой игре. Когда игрок следит за собой и продолжает выступать на этом уровне, возраст не имеет значения. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть "Золотой мяч". Почему нет?» — сказал экс-наставник «Ливерпуля» в интервью MBC Masr 2.

Календарь и таблица АПЛ

В этом сезоне в АПЛ Салах сыграл 32 матча, забил в них 27 мячей и сделал 9 передач.