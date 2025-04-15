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    Бенитес: Салах заслуживает «Золотой мяч»

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    Знаменитый испанский тренер Рафаэль Бенитес прокомментировал игру Мохамеда Салаха в этом сезоне.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Продление контракта с Салахом важно на 100%, потому что он является огромной и исключительной фигурой для мирового футбола. В последние годы он неизменно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам. Все в "Ливерпуле" рады тому, что он останется.

    Салах стал старше? Он делает разницу в каждой игре. Когда игрок следит за собой и продолжает выступать на этом уровне, возраст не имеет значения. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть "Золотой мяч". Почему нет?» — сказал экс-наставник «Ливерпуля» в интервью MBC Masr 2.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне в АПЛ Салах сыграл 32 матча, забил в них 27 мячей и сделал 9 передач.

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