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    Астон Вилла — ПСЖАстон Вилла — ПСЖ. Онлайн
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    ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов

    «Астон Вилла» — ПСЖ: счет матча 3:2 (1:3), обзор голов

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    «Астон Вилла» обыграла ПСЖ (3:2), но парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов по сумме 2-х встреч.

    Усман Дембеле — нападающий ПСЖ
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    Усман Дембеле — нападающий ПСЖ

    В составе парижан голы записали на свой счет Ашраф Хакими на 11-й минуте и Нуну Мендеш на 28-й минуте.

    У «Астон Виллы» отличились Юри Тилеманс на 34-й минуте, Джон Макгинн на 55-й и Эзри Конса на 58-й минуте.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
    «Астон Вилла» — ПСЖ 3:2 (1:2)
    Голы: Хакими, 11 (0:1). Нуну Мендеш, 28 (0:2). Тилеманс, 34 (1:2). Макгинн, 55 (2:2). Конса, 57 (3:2)«Астон Вилла»: Мартинес. Кэш. Конса. Динь (Матсен, 76). Пау Торрес. Макгинн (Асенсио, 66). Тилеманс (Баркли, 88). Онана (Рэмси, 67). Камара. Рэшфорд (Уоткинс, 76). РоджерсПСЖ: Доннарумма. Хакими. Маркиньос. Нуну Мендеш. Пачо. Кварацхелия. Руис. Витинья. Жоау Невеш. Дембеле. Барколя (Дуэ, 61)Предупреждения: Макгинн, 42

    По сумме 2-х встреч ПСЖ (3:1 и 2:3) пробился в полуфинал Лиги чемпионов. «Астон Вилла» завершила свое выступление на турнире.

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