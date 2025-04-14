Орлов: У «Краснодара» календарь посложнее, чем у «Зенита»

Комментатороценил перспективы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство.

«Мне кажется, у "Краснодара" календарь посложнее, чем у "Зенита". У "быков" еще "Ахмат", "Динамо" и ЦСКА. У "Зенита" — "Динамо". Но это все на бумаге. Потерять очки можно где угодно.

В следующем туре "Краснодар" принимает "Ахмат". Я вам уже как-то говорил, что в нашем проекте "Футбольная столица" именитые тренеры выбирают лучшего наставника месяца. Так вот Валерий Газзаев и Юрий Семин выбрали по итогам марта Мурада Мусаева. А у Валерия Непомнящего было две кандидатуры: Мусаев и Сергей Ташуев. По мнению Валерия Кузьмича, "Ахмат" сейчас играющая команда. И результат есть. Так что грозненцы могут дать бой в Краснодаре.

Важно, что на стадион пришло 57 тысяч. Праздник футбола и праздник "Зенита". Расслабляться рано! Надо дальше держать этот темп. Если говорить о других командах, то выделю ЦСКА. Поступь армейцев впечатляет. Это как в легкой атлетике: с шестого -пятого места спортсмен начинает атаковать лидера. У Николича это получается. Ну и у "Зенита" с Семаком, видимо, тоже», — сказал Орлов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 50 очками идет вторым в таблице. «Краснодар» (52) находится на первой строчке.