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    Мареска раскритиковал болельщиков «Челси» за недостаточную поддержку в игре с «Ипсвичем»

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    Наставник «Челси» Энцо Мареска остался недоволен тем, как фанаты поддерживали команду в домашнем матче АПЛ с «Ипсвичем». Встреча завершилась вничью 2:2.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    Синие после первого тайма уступали со счетом 0:2, но в итоге спаслись от поражения.

    «Что касается болельщиков, я много раз говорил, что наши болельщики делают нас сильнее. В этом матче, наверное, при счете 0:1, 0:2, нормально вести себя так, как они вели. В такой трудный период, в котором мы сейчас находимся, можно ожидать, что они будут недовольны. Но в то же время, это период, когда мы нуждаемся в большей поддержке», — приводит слова Марески Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «Челси» идет шестым в таблице АПЛ.

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