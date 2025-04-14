Мареска раскритиковал болельщиков «Челси» за недостаточную поддержку в игре с «Ипсвичем»

Наставник «Челси»остался недоволен тем, как фанаты поддерживали команду в домашнем матче АПЛ с «Ипсвичем». Встреча завершилась вничью 2:2.

Синие после первого тайма уступали со счетом 0:2, но в итоге спаслись от поражения.

«Что касается болельщиков, я много раз говорил, что наши болельщики делают нас сильнее. В этом матче, наверное, при счете 0:1, 0:2, нормально вести себя так, как они вели. В такой трудный период, в котором мы сейчас находимся, можно ожидать, что они будут недовольны. Но в то же время, это период, когда мы нуждаемся в большей поддержке», — приводит слова Марески Goal.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Челси» идет шестым в таблице АПЛ.