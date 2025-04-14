Лусиано: «Зенит» показал характер

Форвард «Зенита»прокомментировал победу команды над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«Зенит» 13 апреля разгромил «Краснодар» — 4:1. Команда Сергея Семака сократила отставание от лидирующих в турнирной таблице краснодарцев до двух очков.

«Мы продемонстрировали характер. Думаю, мы сделали большой шаг в этом матче, найдя способ переломить ход встречи. Понятно, что когда "Краснодар" повел в счете, важно было не дать им почувствовать контроль над игрой. Понимали и то, что в случае победы они оторвутся от нас на восемь очков. К счастью, мы справились», — сказал Лусиано в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» 20 апреля примет «Химки».