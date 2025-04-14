КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением тренера «Спартака»

Глава КДК РФСотметил, что комитет рассмотрит удаление помощника главного тренера московского «Спартака»в матче 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

11 апреля «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2. Сакич был удален на 85-й минуте встречи.

«Рассмотрим неоднократные выходы за пределы технической зоны главного тренера "Спартака" Деяна Станковича, тренера красно-белых Ненада Сакича, а также главного тренера махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиева.

Также рассмотрим удаление Сакича за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады в агрессивной манере», — цитирует Сакича ТАСС.