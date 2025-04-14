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    «Борнмут» — «Фулхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Последний матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут»«Фулхэм» состоится 14 апреля в Лондоне на «Крейвен Коттедж». Начало в 22:00 по мск.

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    На данный момент «Борнмут» занимает 10-е место с 45 очками на счету. «Фулхэм» опережает хозяев на 3 очка и находится на две строчки выше.

    Если в прошлом туре «вишни» сыграли вничью «Вест Хэмом» (2:2), то «Фулхэм» на своем поле неожиданно обыграл «Ливерпуль» (3:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    «Борнмут» проиграл 4 последних домашних поединка на «Виталити». При этом последние 2 матча с «Фулхэмом» «вишни» выиграли. Предыдущая встреча команд в нынешнем сезоне завершилась вничью 2:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с крупным коэффициентом 3.65.

    • Букмекеры: 2.08 на победу «Борнмута», 3.55 на ничью, 3.50 на победу «Фулхэма».

    • Ставка искусственного интеллекта — снова ничья, но при счете 0:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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