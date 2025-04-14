На данный момент «Борнмут» занимает 10-е место с 45 очками на счету. «Фулхэм» опережает хозяев на 3 очка и находится на две строчки выше.
Если в прошлом туре «вишни» сыграли вничью «Вест Хэмом» (2:2), то «Фулхэм» на своем поле неожиданно обыграл «Ливерпуль» (3:2).
«Борнмут» проиграл 4 последних домашних поединка на «Виталити». При этом последние 2 матча с «Фулхэмом» «вишни» выиграли. Предыдущая встреча команд в нынешнем сезоне завершилась вничью 2:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с крупным коэффициентом 3.65.
- Букмекеры: 2.08 на победу «Борнмута», 3.55 на ничью, 3.50 на победу «Фулхэма».
- Ставка искусственного интеллекта — снова ничья, но при счете 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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