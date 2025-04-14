Аморим: Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» было особенно тяжело

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался про матч с «Ньюкаслом» в 32-м туре АПЛ. Манкунианцы уступили со счетом 1:4.

«У нас был первый хороший шанс, но мы не воспользовались им. У них тоже появилась возможность — и они забили. После этого они взяли игру под контроль. Мы продолжали ошибаться, давая "Ньюкаслу" уверенность и голы. Во втором тайме нам было особенно тяжело.

Когда ты так часто ошибаешься в важных матчах, соперник получает преимущество. Мы забили ответный мяч, но не смогли переломить ход игры. "Ньюкасл" сегодня был сильнее — это факт», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» идет 14-м в таблице. Клуб набрал 38 очков.