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    Де Брейне готов рассмотреть предложения о контракте от других клубов

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заявил, что готов рассмотреть разные предложения о подписании контракта после ухода из стана «горожан».

    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Я не знаю, что произойдёт. Если команды придут и убедят меня, что у них есть хороший спортивный проект, то, какой бы это проект ни был, я готов выслушать.

    Я люблю футбол и люблю играть в футбол», — приводит слова Де Брейне инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

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  • 10/04/2025

    • Напомним, что бельгиец покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона. Де Брейне провел за «горожан» 33 матча во всех турнирах сезона 2024/2025, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.

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