Де Брейне готов рассмотреть предложения о контракте от других клубов

Полузащитникзаявил, что готов рассмотреть разные предложения о подписании контракта после ухода из стана «горожан».

«Я не знаю, что произойдёт. Если команды придут и убедят меня, что у них есть хороший спортивный проект, то, какой бы это проект ни был, я готов выслушать.

Я люблю футбол и люблю играть в футбол», — приводит слова Де Брейне инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что бельгиец покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона. Де Брейне провел за «горожан» 33 матча во всех турнирах сезона 2024/2025, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.