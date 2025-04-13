Де Брейне готов рассмотреть предложения о контракте от других клубов

Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
«Я не знаю, что произойдёт. Если команды придут и убедят меня, что у них есть хороший спортивный проект, то, какой бы это проект ни был, я готов выслушать.
Я люблю футбол и люблю играть в футбол», — приводит слова Де Брейне инсайдер и журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что бельгиец покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона. Де Брейне провел за «горожан» 33 матча во всех турнирах сезона 2024/2025, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.