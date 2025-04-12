Команды почти соседи по таблице, однако разрыв по очам значительный. У «бордовых» 33 пункта и 8-е место, у «Локо» — 41 очко и 6-е место.
В прошлом туре обе команды остались без побед. «Рубин» сыграл вничью 1:1 с «Крыльями Советов», а «Локомотив» разошелся миром с «Зенитом».
В текущем сезоне по победам счет 1:0 в пользу «Локомотива». «Железнодорожники» минимально выиграли в первом круге.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками.
- Букмекеры дают 3.20 на «Рубин» и 2.23 на «Локомотив». За 3.45 выставлена ничья.
- Искусственный интеллект считает, что матч закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.