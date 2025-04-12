12 апреляв Казани приметв матче 24-го тура чемпионата России. Начало в 17:00 мск.

Команды почти соседи по таблице, однако разрыв по очам значительный. У «бордовых» 33 пункта и 8-е место, у «Локо» — 41 очко и 6-е место.

В прошлом туре обе команды остались без побед. «Рубин» сыграл вничью 1:1 с «Крыльями Советов», а «Локомотив» разошелся миром с «Зенитом».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне по победам счет 1:0 в пользу «Локомотива». «Железнодорожники» минимально выиграли в первом круге.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками.

подготовили прогноз с двумя ставками. Букмекеры дают 3.20 на «Рубин» и 2.23 на «Локомотив». За 3.45 выставлена ничья.

Искусственный интеллект считает, что матч закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

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