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    «Железнодорожники» снова не смогут победить?!

    Рубин — Локомотив: прогноз ставок на РПЛ 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Локомотив»
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    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
    В рамках 24-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» примет «Локомотив». Поединок пройдет 12 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Апреля 2025 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 17:00 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
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    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 8-й позиции в РПЛ, набрав 33 очка после 23-х туров. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров в чемпионате на 9 пунктов.

    По результатам домашних матчей команда также занимает 8-е место в лиге, набрав 17 очков из 33-х возможных. «Рубин» за 11 туров на своем поле забил 14 голов и 16 пропустил.

    Рубин — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке Премьер-лиги казанцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), сравняв счет на 88-й минуте. До этого «Рубин» крупно проиграл «Зениту» (0:4), пропустив все голы во 2-м тайме.

    В последних 5-и встречах в РПЛ команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды поделила очки. За этот отрезок «Рубин» также одолел «Спартак» (2:1) и уступил «Ахмату» (1:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграет: Егор Тесленко (красная карточка).

    Состояние команды: «Рубин» проводит неплохой сезон, но команда вряд-ли ворвется в топ-5 по итогам этого года в РПЛ. В клубе считают, что на некоторых позиций не хватает качественных игроков, чтобы претендовать на высокие места.

    Несмотря на это, у «Рубина» есть яркий нападающий, который способен решить исход матча. Форвард казанцев Мирлинд Даку занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 11 голов за 20 встреч.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе после 23-х туров. «Локомотив» отстает от топ-3 в чемпионате на 6 баллов.

    В гостях москвичи выступает не очень здорово, располагаясь лишь на 7-й позиции в чемпионате по этому показателю. «Железнодорожники» набрали 15 очков из 33-х возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Локомотив» поделил очки с «Зенитом» (1:1), упустив победу на 85-й минуте. Матчем ранее команда крупно проиграла «Крыльям Советов» (1:5).

    В последних 5-и встречах в РПЛ «железнодорожники» обыграли только московское «Динамо» (2:1), трижды сыграли вничью и однажды проиграли. За этот период «Локомотив» также поделил очки с «Ахматом» (1:1) и «Динамо» Мх (1:1).

    У «Локомотива» пустой список травмированных.

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    Состояние команды: До зимней паузы у «Локомотива» были шансы на борьбу за чемпионство, но сейчас стало понятно, что это лишь теоретически, ведь «железнодорожники» стали частенько терять очки.

    У команды далеко не самый лучший период, победы куда-то пропали, а вместе с этим и уверенность в своих силах. К примеру, в матче против «Крыльев Советов» случился полный провал.

    Прогноз Валерия Кечинова

    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru, поделился ожиданиями от «Локомотива» в предстоящем матче 24-го тура РПЛ против «Рубина».

  • С настроем там (в «Локомотиве») вообще проблем нет. Вот был один провал в этом плане, несчастный случай. Мне очень симпатична эта команда. Просто молодая. Поэтому если и проваливаются, то не из-за отсутствия желания, а от его переизбытка.
  • Валерий Кечинов

    • Полный материал с прогнозами от экпертов на самые интересные матчи 24-го тура РПЛ можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • «Рубин» выиграл 2 последних матча на своем поле

    • В последних 5-и встречах в РПЛ «Локомотив» выиграл только 1 раз

    • «Рубину» удалось обыграть «Локомотив» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.15, победа «Рубина» — 3.40, ничья — за те же 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Локомотив» находится не в самой лучшей форме, а «Рубин» может дать бой любой команде.

    Ставка: Ничья за 3.40.

    Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно на своей половине поля. Голов будет минимум, или вообще не будет.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Рубин — Локомотив?

    Матч Рубин — Локомотив состоится 12 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Какой прогноз на матч Рубин — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Какую сделать ставку на матч Рубин — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин — Локомотив?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Рубин — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.15, победа «Рубина» — 3.40, ничья — за те же 3.40.

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    Рубин — Локомотив: прогноз и ставка за 3.40, статистика, коэффициенты матча 12.04.202517:00. «Железнодорожники» снова не смогут победить?!
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