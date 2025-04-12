Личка: Внутри меня сейчас тоска

Наставник московского «Динамо»подвел итоги игры 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1) и рассказал о своем нынешнем состоянии.

«Сыграли два разных тайма: первый был более медленный, без агрессии, без остроты в атаке. Поэтому в перерыве сделал тактическую замену — поменял Смелова на Нгамале. Во втором тайме было уже лучше. Мы играли не так хорошо, забрали лишь очко. Но внутри меня сейчас тоска.

Будет ли сделан сейчас акцент на матчи в Кубке России? Нет, каждая игра всегда важна. Отрыв от лидирующих команд в РПЛ большой, но нужно бороться в каждой игре, как будто она последняя для тебя», — цитирует Личку «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» осталось пятым в таблице РПЛ с 43 очками. Отрыв от третьего место составляет сейчас 4 очка.