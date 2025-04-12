1-й таймРубин — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин»«Рубин» — «Локомотив». Онлайн
    Все новости спорта

    Газзаев: ЦСКА пока рано бороться за золото

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Спартак Краснодар Зенит
    Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев, много лет проработавший в качестве наставника ЦСКА, прокомментировал текущее состояние команды и на что она может рассчитывать в этом сезоне.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Петербургский "Зенит" — очень серьезная команда, которую, кроме первого места, ничего не интересует. Сейчас будет матч в Санкт-Петербурге, посмотрим, как он закончится. Рано говорить о каких-то чемпионских амбициях. С самого начала чемпионата о таких амбициях заявил только футбольный клуб "Зенит", больше никто.

    По ходу чемпионата уже появился "Краснодар", потом — "Спартак", который хорошо закончил первый этап, а сейчас вклинился и ЦСКА. Клуб в хорошем состоянии и нацелен на хорошие результаты и это очень приятно», — сказал Газзаев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После сегодняшней победы над «Оренбургом» в гостях со счетом 2:0 ЦСКА догнал в таблице РПЛ «Спартак»и «Зенит», у которых также по 47 очков, но команда Сергея Семака имеет при этом на одну игру меньше.

    Лидером продолжает оставаться «Краснодар» (52), которому в 24-м туре предстоит матч в гостях против питерцев.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Запрыгнут ли монегаски на второе место?
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Мюнхенцы легко взломают оборону «шмелей»?
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Волкановски — Лопес
  • Бои
  • Завтра в 08:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры