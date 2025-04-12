Газзаев: ЦСКА пока рано бороться за золото

Знаменитый российский тренер, много лет проработавший в качестве наставника ЦСКА, прокомментировал текущее состояние команды и на что она может рассчитывать в этом сезоне.

«Петербургский "Зенит" — очень серьезная команда, которую, кроме первого места, ничего не интересует. Сейчас будет матч в Санкт-Петербурге, посмотрим, как он закончится. Рано говорить о каких-то чемпионских амбициях. С самого начала чемпионата о таких амбициях заявил только футбольный клуб "Зенит", больше никто.

По ходу чемпионата уже появился "Краснодар", потом — "Спартак", который хорошо закончил первый этап, а сейчас вклинился и ЦСКА. Клуб в хорошем состоянии и нацелен на хорошие результаты и это очень приятно», — сказал Газзаев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После сегодняшней победы над «Оренбургом» в гостях со счетом 2:0 ЦСКА догнал в таблице РПЛ «Спартак»и «Зенит», у которых также по 47 очков, но команда Сергея Семака имеет при этом на одну игру меньше.

Лидером продолжает оставаться «Краснодар» (52), которому в 24-м туре предстоит матч в гостях против питерцев.