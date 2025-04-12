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    «Чайка» неожиданно одолела «Торпедо»

    «Чайка» — «Торпедо»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 28-го тура Первой лиги «Чайка» на своем поле одолела «Торпедо» со счетом 2:1.

    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)
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    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)

    В составе победителей голами отметились Александр Хохлачев и Станислав Библик. За гостей забил Марио Чурич.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Торпедо 2:1
    Голы: 1:0 Александр Хохлачев (8'), 1:1 Марио Чурич (пенальти) (45'), 2:1 Станислав Библик (54') Чайка: Михаил Штепа, Никита Кармаев, Камиль Ибрагимов, Данил Пелих, Олег Николаев, Эльдияр Зарыпбеков, Никита Маляров (Станислав Библик, 51'), Муслим Бамматгереев (Ярослав Арбузов, 75'), Данила Янов, Владислав Руденко (Андрей Евдокимов, 72'), Александр Хохлачев Торпедо: Виталий Ботнарь, Боян Роганович (Руслан Байтуков, 62'), Сергей Бородин, Глеб Шевченко, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин (Хетаг Хосонов, 62'), Марио Чурич, Игорь Горбунов (Александр Юшин, 57'), Ираклий Манелов (Максим Максимов, 71'), Александр Чупаев, Alesson (Alykulov G., 57')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Чайка» набрала 33 очка и поднялась на 33-е место. «Торпедо» (51) — второе.

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