РФС признал ошибку Карасева в матче ЦСКА — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) пришла к выводу, что арбитр Сергей Карасёв ошибся, не удалив полузащитникаКирилла Глебова.

В матче 23-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу против московского «Динамо» (3:1). В концовке встречи Глебов совершил жёсткий подкат в ноги динамовца Муми Нгамале. Главный арбитр встречи, Сергей Карасев, не нашел обоснований для удаления полузащитника.

«Глебов вступил в единоборство за мяч с Нгамале на высокой скорости в опасной манере. Игрок ЦСКА направлял ногу в сторону соперника, в результате чего совершил высокий контакт открытой стопой с использованием шипов в область голени игрока "Динамо". Данные действия угрожали безопасности соперника», — говорится в заявлении РФС.

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ЦСКА сыграет следующий матч против «Оренбурга» 12 апреля.