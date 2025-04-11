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    РФС признал ошибку Карасева в матче ЦСКА — «Динамо»

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    Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) пришла к выводу, что арбитр Сергей Карасёв ошибся, не удалив полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    В матче 23-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу против московского «Динамо» (3:1). В концовке встречи Глебов совершил жёсткий подкат в ноги динамовца Муми Нгамале. Главный арбитр встречи, Сергей Карасев, не нашел обоснований для удаления полузащитника.

    «Глебов вступил в единоборство за мяч с Нгамале на высокой скорости в опасной манере. Игрок ЦСКА направлял ногу в сторону соперника, в результате чего совершил высокий контакт открытой стопой с использованием шипов в область голени игрока "Динамо". Данные действия угрожали безопасности соперника», — говорится в заявлении РФС.

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