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    Гранат: «Зениту» в матче с «Краснодаром» некуда отступать

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    Экс-игрок Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 24-го тура «Зенит» — «Краснодар». Игра пройдет 13 апреля.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Питерский "Зенит" в психологическом плане будет заряжен на матч с "Краснодаром", команде некуда отступать — либо пан, либо пропал. Остаётся всё меньше туров, и предстоящая игра — определяющая в плане чемпионства. Питерцы будут планомерно нагнетать обстановку у ворот "Краснодара".

    Рано или поздно какие-то серии заканчиваются. Вполне может сложиться так, что "Зенит" в юбилейный год не станет чемпионом. Это не будет большим крахом — наш чемпионат за последние два года стал конкурентоспособным. При этом, если "Зенит" не выиграет золото в этом сезоне, это может сказаться на будущем Семака в команде. Одно дело не стать чемпионом, когда клуб играет ярко, а другое — когда были сделаны большие усиления, но команда не показывает яркой игры. Но стоит отметить мудрость Семака, он с честью выйдет из этой ситуации», — сказал Гранат «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. У клуба 47 очков по итогам 23-х матчей.

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