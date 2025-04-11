Фонсека отреагировал на ничью с «Манчестер Юнайтед»

Паулу Фонсека Фото: globallookpress.com
«Я сказал своим игрокам, что очень горд за них, за проявленное ими мужество, за то, как они вели игру, навязывая свою собственную и не боясь ничего.
Мы показали уровень мастерства. Так что я доволен игроками, командой, но не до конца удовлетворён результатом. Можем добиться большего, но нельзя забывать, что играем против "Манчестер Юнайтед" — команды, которая очень эффективна при переходе в атаку», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.
Ответный матч состоится в Англии в четверг, 12 апреля.