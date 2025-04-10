Кукуян рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

Пресс-служба РФС огласила имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ.

11 апреля (пятница)

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков.

12 апреля (суббота)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров.

«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский.

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» — «Факел»: судья — Василий Казарцев.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Иван Абросимов.

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент в таблице РПЛ лидирует «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23-х матчей. На втором месте идет московский «Спартак» (47). Топ-3 замыкает «Зенит» (47).