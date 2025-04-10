Кукуян рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

Наставник «Зенита» Сергей Семак Фото: globallookpress.com
11 апреля (пятница)
«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков.
12 апреля (суббота)
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров.
«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников.
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев.
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский.
13 апреля (воскресенье)
«Акрон» — «Факел»: судья — Василий Казарцев.
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян.
«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Иван Абросимов.
На данный момент в таблице РПЛ лидирует «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23-х матчей. На втором месте идет московский «Спартак» (47). Топ-3 замыкает «Зенит» (47).