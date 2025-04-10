ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийЛевандовский крушит прошлое: «Барселона» разгромила «Боруссию»
    Все новости спорта

    Кукуян рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Пресс-служба РФС огласила имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ.

    Наставник «Зенита» Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наставник «Зенита» Сергей Семак

    11 апреля (пятница)

    «Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков.

    12 апреля (суббота)

    «Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров.

    «Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников.

    «Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев.

    «Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский.

    13 апреля (воскресенье)

    «Акрон» — «Факел»: судья — Василий Казарцев.

    «Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян.

    «Химки» — «Крылья Советов»: судья — Иван Абросимов.

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент в таблице РПЛ лидирует «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23-х матчей. На втором месте идет московский «Спартак» (47). Топ-3 замыкает «Зенит» (47).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
  • «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев снова проиграет Де Минору на грунте?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Увезет ли «Лацио» победу из Норвегии?
  • «Будё-Глимт» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Легия — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Самсунспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры