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    ПСЖ — «Астон Вилла»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    9 апреля в Париже Унаи Эмери вместе с «Астон Виллой» будет противостоять своей бывшей команде в лице ПСЖ. Игра состоится на «Парк-де-Пренс» в 22:00 мск.

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    ПСЖ не очень удачно выступил в этапе лиги, но хорошо показал себя на старте плей-офф, выбив из турнира «Ливерпуль». На данный момент «парижане» идут на длительной серии побед. Последний свой матч хозяева провели 5 апреля, в котором они обыграли «Анже» 1:0.

    «Астон Вилла» вышла в четвертьфинал благодаря победе над «Брюгге». По сумме двух встреч бирмингемцы выиграли 6:1. Для «львов» это очень удачный сезон. Для них уже огромное достижение добраться до текущей стадии ЛЧ. Таким образом, «Вилла» вряд ли будет испытывать давление. Программа максимум уже выполнена, поэтому подопечные Эмери могут без чувства опасения играть в свой футбол. Она выдала серию из семи побед. В последней встрече гости выиграли у «Ноттингем Форест» 2:1.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 1.50 — победа ПСЖ, 5.00 — ничья, 6.40 — победа «Астон Виллы».

    • LiveSport.Ru: сайт предлагает свой прогноз на поединок, там представлены две ставки с коэффициентами 1.81 и 3.00.

    • По мнению ИИ, «Астон Вилла» с разгромом победит ПСЖ 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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