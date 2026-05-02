3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Гавр». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лилль — Гавр с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» еще не потеряли шансы на вторую позицию.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» на 6 очков отстает от заветной второй строчки.  Вот только отрыв от идущего следом «Ренна» измеряется лишь одним пунктом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Доги» переиграли «Париж» (1:0).

До того команда не сумела одолеть «Ниццу» (0:0).  Зато поединок с «Тулузой» завершился ярким успехом (4:0).

В пяти своих последних матчах «Лилль» добыл 4 виктории.  В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: «Доги» нынче выглядят симпатично.  Команда не пропускает 4 матча подряд.

Причем «Лилль» традиционно удачно противостоит «Гавру».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в элите.  Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 6 очков опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Небесные» не сумели одолеть «Мец» (4:4).

До того команда расписала паритет с «Анже» (1:1).  Плюс чуть ранее она разошлась миром с «Ниццей» (1:1).

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьи.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесные» нынче выглядят бледновато.  Команда не побеждает уже два с половиной месяца.

При этом «Гавр» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде команда разжилась всего лишь 8 очками в 15 матчах.

«Небесные» не проигрывают четыре матча кряду.  Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42.  Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: «Гавр» пытается уберечься от вылета, к тому же не проигрывает четыре матча подряд.

Ставка: «Гавр» не проиграет за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.05

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Гавр» не проигрывает 4 матча кряду
  • «Лилль» дома в среднем пропускает гол за матч
  • «Гавр» в последних матчах поднаторел в плане реализации
  • «Догам» явно не хватает забивного форварда
  • «Гавр» почти каждый второй матч сводит к ничьей