3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Гавр». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лилль — Гавр с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» еще не потеряли шансы на вторую позицию. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» на 6 очков отстает от заветной второй строчки. Вот только отрыв от идущего следом «Ренна» измеряется лишь одним пунктом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доги» переиграли «Париж» (1:0).

До того команда не сумела одолеть «Ниццу» (0:0). Зато поединок с «Тулузой» завершился ярким успехом (4:0).

В пяти своих последних матчах «Лилль» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: «Доги» нынче выглядят симпатично. Команда не пропускает 4 матча подряд.

Причем «Лилль» традиционно удачно противостоит «Гавру». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 6 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» не сумели одолеть «Мец» (4:4).

До того команда расписала паритет с «Анже» (1:1). Плюс чуть ранее она разошлась миром с «Ниццей» (1:1).

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьи. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесные» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже два с половиной месяца.

При этом «Гавр» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась всего лишь 8 очками в 15 матчах.

«Небесные» не проигрывают четыре матча кряду. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: «Гавр» пытается уберечься от вылета, к тому же не проигрывает четыре матча подряд.

2.75 «Гавр» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Лилль» — «Гавр» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба соперника.

2.05 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Лилль» — «Гавр» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

