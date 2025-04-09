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    Куртуа: Проигрывать со счетом 0:3 тяжело, но мы сильны дома

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение мадридского клуба от «Арсенала» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Арсенал силен дома, они хорошо играют между линиями и создают много опасных моментов. В первом тайме мы выстояли и создали опасность в нескольких контратаках. Но во втором тайме мы забыли, как играть в футбол, отпустили соперника и не были спокойны с мячом. Они забили два отличных гола со штрафных, а после третьего мы не отреагировали должным образом.

    Проигрывать со счетом 0:3 тяжело, но мы сильны дома, и болельщикам нужно верить в эту команду. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы исправить ситуацию. Это возможно, но мы должны усердно работать и исправлять свои ошибки.

    Я знал, что Деклан Райс здорово бьет штрафные, но не предполагал, что его удары такие крученые. Что касается второго гола, я не думаю, что он мог бы пробить лучше. Это были ненужные фолы в ситуациях, где не было опасности. Не стоит допускать таких фолов, зная, что играете против команды с хорошими исполнителями стандартов. Я продолжу изучать это, готовясь к ответному матчу», — цитирует Куртуа пресс-служба «Реала».

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    Ответная встреча пройдет 16 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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