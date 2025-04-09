Дивеев: «Спартак» не станет чемпионом

Защитник ЦСКАвысказался о том, какой клуб РПЛ является лучшим на данный момент.

«Не могу сказать, что "Краснодар" — лучшая команда на сегодняшний день. По игре я бы сказал, что "Спартак" мне очень нравится. Как они играют один в один.

Мы же говорим как есть. По игре "Спартак" очень хорошо смотрится, они очень хорошо обороняются и выходят из-под прессинга.

"Спартак" — не станет чемпионом. Или мы, или "Краснодар", — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Календарь и таблица РПЛ

После 23-го тура чемпионата России "Краснодар" идет на первой строчке с 52 очками. "Спартак" (47) находится на 2-й позиции. ЦСКА (44) располагается на 4-м месте.