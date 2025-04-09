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    Беллингем: «Арсенал» был очень хорош, нам повезло, что пропустили всего три мяча

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о поражении от «Арсенала» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Впереди еще ответный матч, и мы держимся за эту мысль. Но мы должны будем сделать что-то невероятное, что-то сумасшедшее. Но если где-то это и может произойти, то только на "Сантьяго Бернабеу".

    Факт в том, что мы совершенно не были близки к положительному результату. "Арсенал" был очень хорош.

    Понятно, что два гола были забиты со штрафных и стали следствием высокого индивидуального мастерства, но, честно говоря, они могли забить еще. Нам еще повезло, что пропустили только три гола», — цитирует Беллингема пресс-служба УЕФА.

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    Ответная встреча пройдет 16 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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