Беллингем: «Арсенал» был очень хорош, нам повезло, что пропустили всего три мяча

Полузащитниквысказался о поражении от(0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Впереди еще ответный матч, и мы держимся за эту мысль. Но мы должны будем сделать что-то невероятное, что-то сумасшедшее. Но если где-то это и может произойти, то только на "Сантьяго Бернабеу".

Факт в том, что мы совершенно не были близки к положительному результату. "Арсенал" был очень хорош.

Понятно, что два гола были забиты со штрафных и стали следствием высокого индивидуального мастерства, но, честно говоря, они могли забить еще. Нам еще повезло, что пропустили только три гола», — цитирует Беллингема пресс-служба УЕФА.

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Ответная встреча пройдет 16 апреля на «Сантьяго Бернабеу».