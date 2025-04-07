Воробьев: Не расстроюсь, если не забью сам, а команда выиграет

Нападающийрассказал о своем отношении к забитым голам.

«Конечно, нападающему приятно, когда он забивает, когда приносит команде очки. Но я уже не раз говорил, что не расстроюсь, если не забью сам, а команда выиграет. У меня другая цель.

Мне в этом году будет 28, а большого трофея в карьере всё ещё нет. Хочется что-то выиграть», — приводит слова Воробьева пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне форвард провел за «железнодорожников» 23 матча в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.