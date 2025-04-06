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    «Ротор» обыграл «Торпедо» с минимальным счетом

    «Торпедо» — «Ротор»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 27-го тура Первой лиги чемпионата России московское «Торпедо» уступило на своем поле «Ротору» — 0:1.

    Денис Бояринцев — тренер «Ротора»
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    Денис Бояринцев — тренер «Ротора»

    Автором единственного гола на 52-й минуте стал Михаил Мальцев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Ротор 0:1
    Гол: 0:1 Михаил Мальцев (52') Торпедо: Виталий Ботнарь, Боян Роганович, Сергей Бородин, Глеб Шевченко, Александр Иваньков, Марио Чурич, Хетаг Хосонов (Равиль Нетфуллин, 67'), Ираклий Манелов (Владислав Галкин, 46'), Александр Чупаев (Sysoev E., 73'), Alykulov G. (Alesson, 59'), Guzman Y. (Максим Максимов, 67') Ротор: Никита Чагров, Александр Клещенко, Дмитрий Прищепа, Максим Швецов, Андрей Семёнов, Никита Плотников, Сергей Макаров (Shilnikov G., 84'), Тимур Касимов (Максим Турищев, 71'), Михаил Мальцев (Евгений Болотов, 70'), Илья Сафронов (Заурбек Плиев, 71'), Kukharchuk I. (Дмитрий Лаврищев, 60')

    «Торпедо» продолжает идти вторым в таблице Первой лиги с 51 очком. «Ротор» (3) поднялся на 9-ю строчку.

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