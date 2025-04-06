6 апреля, 30-й тур испанской Примеры —приметв 17:15 мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

В прошлый раз «Атлетико» был сильнее, но выиграл с минимальной разницей. Счет составил 4:3. Последний матч на «Рамон Санчес Писхуан» закончился победой «Севильи». Андалусийцы выиграли 3 матча из 4 на своем поле против «Атлетико».

«Севилья» проиграла в прошлом туре «Бетису», потерпев второе поражение подряд. «Атлетико» сыграл вничью 1:1 с «Эспаньолом», после чего еще провел поединок против «Барселоны» в Кубке Испании, проиграв по итогу 0:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Прогноз от сайта LiveSport.Ru можно посмотреть здесь.

можно посмотреть здесь. Коэффициенты букмекеров: 3.00 — победа «Севилья», 2.34 — победа «Атлетико», 3.25 — ничья.

Прогноз искусственного интеллекта — нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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