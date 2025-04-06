В прошлый раз «Атлетико» был сильнее, но выиграл с минимальной разницей. Счет составил 4:3. Последний матч на «Рамон Санчес Писхуан» закончился победой «Севильи». Андалусийцы выиграли 3 матча из 4 на своем поле против «Атлетико».
«Севилья» проиграла в прошлом туре «Бетису», потерпев второе поражение подряд. «Атлетико» сыграл вничью 1:1 с «Эспаньолом», после чего еще провел поединок против «Барселоны» в Кубке Испании, проиграв по итогу 0:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Прогноз от сайта LiveSport.Ru можно посмотреть здесь.
- Коэффициенты букмекеров: 3.00 — победа «Севилья», 2.34 — победа «Атлетико», 3.25 — ничья.
- Прогноз искусственного интеллекта — нулевая ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
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