Севилья
Атлетико
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы ходят в середняках Примеры. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.
При этом «Севилья» на 11 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 29 матчах.
Севилья — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Бетису».
До того команда потерпела поражение от «Атлетика» (0:1). При этом чуть ранее она минимально одолела «Реал Сосьедад».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Севилья» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Севильцы крайне нестабильны. А вот настреляла команда всего 33 мяча в 29 поединках.
Матчи с «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Севилья» победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Севильцы намерены побороться за попадание в первую шестерку.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» еще бьются за чемпионство. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» на 9 очков отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 23 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Матрасники» уступили «Барселоне» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Эспаньолом» (1:1). А вот поединок с «Барселоной» завершился поражением (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Анхель Корреа, Хосе Мария Хименес — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Матрасники» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом «Атлетико» не столь преуспевает в плане реализации. «Матрасники» настреляли 47 мячей в 29 матчах чемпионата Испании.
В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Зато Хулио Альварес и Александр Сорлот отличились по 11 раз в Примере.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Матрасники» постараются вернуться на победный путь.
Статистика для ставок
- «Матрасники» в среднем пропускают реже гола за матч
- «Севилья» уступила в 2 последних поединках
- Севильцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 1.98Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Милан — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.17Краснодар — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: «Матрасники» мотивированы вернуться на победную дорогу, так что явно будут активны в атаке.
«Севилья» весьма нестабильна, тогда как «Атлетико» потенциально способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Атлетико» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20