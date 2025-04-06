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    Вернутся ли «матрасники» на победный путь?

    Севилья — Атлетико: прогноз ставок на Ла Лигу 6 апреля 2025 года

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    Антуан Гризманн
    6 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Атлетико». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Апреля 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 17:15 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
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    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы ходят в середняках Примеры. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Севилья» на 11 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 29 матчах.

    Севилья — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Бетису».

    До того команда потерпела поражение от «Атлетика» (0:1). При этом чуть ранее она минимально одолела «Реал Сосьедад».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Севилья» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Севильцы крайне нестабильны. А вот настреляла команда всего 33 мяча в 29 поединках.

    Матчи с «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Севилья» победила 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Севильцы намерены побороться за попадание в первую шестерку.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» еще бьются за чемпионство. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико» на 9 очков отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 23 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Матрасники» уступили «Барселоне» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Эспаньолом» (1:1). А вот поединок с «Барселоной» завершился поражением (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Анхель Корреа, Хосе Мария Хименес — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Матрасники» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

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    При этом «Атлетико» не столь преуспевает в плане реализации. «Матрасники» настреляли 47 мячей в 29 матчах чемпионата Испании.

    В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Зато Хулио Альварес и Александр Сорлот отличились по 11 раз в Примере.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Матрасники» постараются вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Матрасники» в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Севилья» уступила в 2 последних поединках

    • Севильцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Матрасники» мотивированы вернуться на победную дорогу, так что явно будут активны в атаке.

    «Севилья» весьма нестабильна, тогда как «Атлетико» потенциально способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    Севилья — Атлетико: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 06.04.202517:15. Вернутся ли «матрасники» на победный путь?
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