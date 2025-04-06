6 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Атлетико». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы ходят в середняках Примеры. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Севилья» на 11 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Бетису».

До того команда потерпела поражение от «Атлетика» (0:1). При этом чуть ранее она минимально одолела «Реал Сосьедад».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Севилья» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы крайне нестабильны. А вот настреляла команда всего 33 мяча в 29 поединках.

Матчи с «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Севилья» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Севильцы намерены побороться за попадание в первую шестерку.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» еще бьются за чемпионство. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» на 9 очков отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 23 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Матрасники» уступили «Барселоне» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Эспаньолом» (1:1). А вот поединок с «Барселоной» завершился поражением (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Анхель Корреа, Хосе Мария Хименес — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Матрасники» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Атлетико» не столь преуспевает в плане реализации. «Матрасники» настреляли 47 мячей в 29 матчах чемпионата Испании.

В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Зато Хулио Альварес и Александр Сорлот отличились по 11 раз в Примере.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Матрасники» постараются вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

«Матрасники» в среднем пропускают реже гола за матч

«Севилья» уступила в 2 последних поединках

Севильцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Матрасники» мотивированы вернуться на победную дорогу, так что явно будут активны в атаке.

«Севилья» весьма нестабильна, тогда как «Атлетико» потенциально способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20