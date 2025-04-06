«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проводит провальный сезон. «Красные дьяволы» занимают лишь 13-е место в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 37 очков в 30-ти матчах. Манкунианцы одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, забив 37 голов и пропустив 41 мяч в свои ворота.

В крайнем туре «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Ноттингем Форест», пропустив в самом начале встречи — 0:1. До этого подопечные Рубена Аморима не проигрывали четыре матча подряд — победы над «Ипсвичем» (3:2) и «Лестером» (3:0) и ничьи с «Эвертоном» (2:2) и «Арсеналом» (1:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко в 30-ти матчах. «Горожане» одержали 15 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, при этом разница забитых и пропущенных составляет 57:40.

В крайнем туре «Манчестер Сити» одержал уверенную домашнюю победу над «Лестером», забив «лисам» дважды в первые полчаса игры — 2:0. До этого подопечные Хосепа Гвардиолы также на своем поле не смогли обыграть «Брайтон» (2:2), а еще ранее уступили в гостях «Ноттингем Форест» (0:1).

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «горожан» в самой концовке — 2:1.

В последних 10-ти встречах на счету «Манчестер Сити» 7 побед, «красные дьяволы» оказались сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.45.