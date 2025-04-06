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    Гвардиола — про Аморима: Каждому тренеру нужно время, это очевидно

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима. 6 апреля в 31-м туре АПЛ состоится манчестерское дерби.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я всегда желаю тренерам, чтобы им дали время, я искренен в этом. Всё зависит от "Манчестер Юнайтед". Каждому тренеру нужно время, это очевидно. Но сегодня клубы не дают много времени. В больших клубах необходимо побеждать, если ты этого не делаешь, то у тебя могут быть проблемы.

    Непросто прийти в клуб в середине сезона, изменить стиль игры и адаптироваться ко всему. Это нелегко, однако я не знаю, что будет происходить в "Манчестер Юнайтед". Мне жаль, но я не знаю», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

    «Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 37 очков за 30 матчей.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» с 51 баллом идет на 5-й позиции.

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