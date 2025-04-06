Гвардиола — про Аморима: Каждому тренеру нужно время, это очевидно

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Я всегда желаю тренерам, чтобы им дали время, я искренен в этом. Всё зависит от "Манчестер Юнайтед". Каждому тренеру нужно время, это очевидно. Но сегодня клубы не дают много времени. В больших клубах необходимо побеждать, если ты этого не делаешь, то у тебя могут быть проблемы.
Непросто прийти в клуб в середине сезона, изменить стиль игры и адаптироваться ко всему. Это нелегко, однако я не знаю, что будет происходить в "Манчестер Юнайтед". Мне жаль, но я не знаю», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
«Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 37 очков за 30 матчей.
«Манчестер Сити» с 51 баллом идет на 5-й позиции.