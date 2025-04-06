Гвардиола — про Аморима: Каждому тренеру нужно время, это очевидно

Наставник «Манчестер Сити»высказался о работе тренера «Манчестер Юнайтед». 6 апреля в 31-м туре АПЛ состоится манчестерское дерби.

«Я всегда желаю тренерам, чтобы им дали время, я искренен в этом. Всё зависит от "Манчестер Юнайтед". Каждому тренеру нужно время, это очевидно. Но сегодня клубы не дают много времени. В больших клубах необходимо побеждать, если ты этого не делаешь, то у тебя могут быть проблемы.

Непросто прийти в клуб в середине сезона, изменить стиль игры и адаптироваться ко всему. Это нелегко, однако я не знаю, что будет происходить в "Манчестер Юнайтед". Мне жаль, но я не знаю», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 37 очков за 30 матчей.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» с 51 баллом идет на 5-й позиции.