Семак: Допустили ошибку, которая повлияла на результат

Главный тренер санкт-петербургскогоподвел итог матча с(1:1).

«Не получилось победить. Допустили ошибку, которая повлияла на результат. В прошлом туре игроки, вышедшие на замену, хорошо себя проявили. Мы пробуем варианты. После ухода Клаудиньо у нас просела центральная зона.

Давление есть всегда в таких командах. Но дополнительного нет. Делаем всё, что в наших силах. Мы должны работать на всех направлениях.

Любая потеря очков сейчас чувствуется. Мы стараемся, но не всегда получается. Впереди важные игры, будем стараться побеждать», — цитирует Семака «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й строчке (47).