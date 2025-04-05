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    Луис Энрике«Локомотив» — «Зенит». Онлайн
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    «Краснодар» — «Акрон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Краснодар» примет «Акрон» в матче 23-го тура чемпионата России. Событие запланировано на 5 апреля 19:45 мск.

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    «Краснодар» сыграет после разгромной победы над «Факелом» (5:0). Этот результат позволил «быкам» сохранить отрыв от «Зенита». Хозяева продолжают лидировать в таблице.

    «Акрон» проиграл 2 последних матча и 3 из 4 последних в турнире. В прошлом туре гости уступили дома «Ростову» 2:3. Пока что от зоны стыков клуб из Тольятти отделяют 6 пунктов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прошлая встреча команд принесла 7 голов. «Краснодар» победил со счетом 5:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

    • Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит за 1.41, на победу «Акрона» стоит цифра 7.00, на ничью дают 5.00.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Краснодара» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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