«Краснодар» сыграет после разгромной победы над «Факелом» (5:0). Этот результат позволил «быкам» сохранить отрыв от «Зенита». Хозяева продолжают лидировать в таблице.
«Акрон» проиграл 2 последних матча и 3 из 4 последних в турнире. В прошлом туре гости уступили дома «Ростову» 2:3. Пока что от зоны стыков клуб из Тольятти отделяют 6 пунктов.
Прошлая встреча команд принесла 7 голов. «Краснодар» победил со счетом 5:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит за 1.41, на победу «Акрона» стоит цифра 7.00, на ничью дают 5.00.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Краснодара» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
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