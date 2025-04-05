приметв матче 23-го тура чемпионата России. Событие запланировано на 5 апреля 19:45 мск.

«Краснодар» сыграет после разгромной победы над «Факелом» (5:0). Этот результат позволил «быкам» сохранить отрыв от «Зенита». Хозяева продолжают лидировать в таблице.

«Акрон» проиграл 2 последних матча и 3 из 4 последних в турнире. В прошлом туре гости уступили дома «Ростову» 2:3. Пока что от зоны стыков клуб из Тольятти отделяют 6 пунктов.

Календарь и таблица РПЛ

Прошлая встреча команд принесла 7 голов. «Краснодар» победил со счетом 5:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.17. Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит за 1.41, на победу «Акрона» стоит цифра 7.00, на ничью дают 5.00.

Искусственный интеллект ставит на победу «Краснодара» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

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