Гаджиев не сомневается в возвращении России в мировой футбол

Известный тренерподелился мнением о возможном возвращении российских команд на международную арену.

«Когда, на мой взгляд, Россию вернут в мировые турниры, учитывая изменения в текущей ситуации? Ну, сроки никто не знает, не я, не другие, даже те, кто осведомлен гораздо больше. Но то, что Россия будет возвращена, в этом сомнений никаких нет в силу того, что это настолько мощная страна в любом отношении, в том числе и спортивном, что без нее любые спортивные соревнования неполноценные. Почему мы не можем сказать, когда все это пройдет? Потому что там все завязано на политике», — приводит слова Гаджиева «ВсеПроСпорт».

Российские сборные и клубы не принимают участие в международных турнирах с 2022 года, ограничиваясь товарищескими встречами.