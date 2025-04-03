Личка: Я не могу сказать, что «Динамо» так слабо в защите, как об этом говорят

Главный тренер московскоговысказался об игре команды в защите.

«Каждая игра, в которой тебе удается сыграть на ноль, важна. Так было, например, с махачкалинским "Динамо". Тогда мы играли сзади лучше, чем с "Оренбургом". Они могли реализовать два хороших момента в первые 10 минут и позже в итоге забили.

Все говорят о проблемах "Динамо" в обороне? Для меня первый защитник — это нападающий. Если атака не будет помогать обороняться, на защиту будет постоянно оказываться давление. Я не могу сказать, что "Динамо" так слабо в защите, как об этом говорят», — цитирует Личку Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.