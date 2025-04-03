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    Личка: Я не могу сказать, что «Динамо» так слабо в защите, как об этом говорят

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре команды в защите.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Каждая игра, в которой тебе удается сыграть на ноль, важна. Так было, например, с махачкалинским "Динамо". Тогда мы играли сзади лучше, чем с "Оренбургом". Они могли реализовать два хороших момента в первые 10 минут и позже в итоге забили.

    Все говорят о проблемах "Динамо" в обороне? Для меня первый защитник — это нападающий. Если атака не будет помогать обороняться, на защиту будет постоянно оказываться давление. Я не могу сказать, что "Динамо" так слабо в защите, как об этом говорят», — цитирует Личку Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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