Инфантино: Надеюсь, мы скоро сможем вернуть Россию на территорию футбола

Президент ФИФАвысказался о возможном возвращении России в мировой футбол.

«Мы всегда стараемся использовать спорт, футбол в частности, для объединения людей, объединения стран. В нынешнем разделенном мире нам нужно использовать любую возможность для того, чтобы люди могли общаться между собой. Спорт и футбол могут быть движущей силой этого.

Сейчас идут разговоры о ситуации в Украине. Я надеюсь, что мы скоро сможем перевернуть страницу, а также вернуть Россию на территорию футбола, потому что это будет означать, что все разрешилось», — цитирует Инфантино сайт УЕФА.

Напомним, что отстранение российских клубов и сборной началось еще в феврале 2022 года.