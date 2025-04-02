Сенников: Жду сюрпризы в матче «Локомотив» — «Зенит»

Экс-защитник «Локомотива» и сборной Россиипрокомментировал предстоящую игру его бывшей команды с «Зенитом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Видно, что "Зенит" прибавляет после неудачного старта после зимней паузы. Мы видели матч "Локомотив" — "Динамо", где динамовцы большую часть времени владели инициативой, а железнодорожники перетерпели и выиграли.

Поэтому в предстоящей игре могут быть сюрпризы. По составу "Локомотив" — очень хорошая и слаженная команда, где много футболистов сборных. Но это отрицательно сказалось на матче с "Крыльями Советов", ведь после национальных команд надо было ехать на выездной матч, который проходил в пятницу.

Уже к матчу с "Зенитом" у железнодорожников будет недельная подготовка, тем более после 1:5 тренер и вся команда должны настроиться. Думаю, игра с "Зенитом" будет ключевой. Если "Локомотив" проиграет, то команда выбывает из гонки за золотые медали», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Игра пройдет 5 апреля в 17:30 (мск). «Зенит» с 46 очками идет вторым в таблице РПЛ, «Локомотив» (40) — шестой.