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    Сенников: Жду сюрпризы в матче «Локомотив» — «Зенит»

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    Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящую игру его бывшей команды с «Зенитом» в рамках 23-го тура РПЛ.

    Дмитрий Сенников
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    Дмитрий Сенников

    «Видно, что "Зенит" прибавляет после неудачного старта после зимней паузы. Мы видели матч "Локомотив" — "Динамо", где динамовцы большую часть времени владели инициативой, а железнодорожники перетерпели и выиграли.

    Поэтому в предстоящей игре могут быть сюрпризы. По составу "Локомотив" — очень хорошая и слаженная команда, где много футболистов сборных. Но это отрицательно сказалось на матче с "Крыльями Советов", ведь после национальных команд надо было ехать на выездной матч, который проходил в пятницу.

    Уже к матчу с "Зенитом" у железнодорожников будет недельная подготовка, тем более после 1:5 тренер и вся команда должны настроиться. Думаю, игра с "Зенитом" будет ключевой. Если "Локомотив" проиграет, то команда выбывает из гонки за золотые медали», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра пройдет 5 апреля в 17:30 (мск). «Зенит» с 46 очками идет вторым в таблице РПЛ, «Локомотив» (40) — шестой.

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