Артета: К сожалению, Калафьори снова получил травму

Наставник лондонского «Арсенала»высказался о состоянии защитников

«Риккардо, к сожалению, снова получил травму в составе национальной команды. Очень жаль, что так получилось, но всё могло быть гораздо хуже, так что, надеюсь, речь идёт о нескольких неделях. Но посмотрим, как будет развиваться травма.

Юрриен долго болел, причём довольно тяжело. В последние несколько дней он чувствует себя гораздо лучше, так что он доступен», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Калафьори получил травму колена в матче 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии (1:2).