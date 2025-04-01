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    Аморим: Фернандеш никуда не уйдет из «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос об информации о том, что Бруну Фернандеш может перебраться в стан мадридского «Реала».

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Этого не случится. Он никуда не уйдёт. Однажды мы хотим снова выиграть Премьер-лигу. Поэтому мы хотим, чтобы лучшие игроки оставались с нами… И Бруну не уйдёт, я уже сказал ему.

    Ему 30 лет, но он ещё так молод, потому что играет по 50-55 матчей в сезоне. Если говорить о передачах и голах, то ему будто бы за 30 как минимум. Так что он из тех игроков, которых мы хотим видеть здесь, и он никуда не уйдёт», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

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    В этом сезоне Фернандеш провел за «МЮ» во всех турнирах 44 матча, забил 16 мячей и сделал 16 ассистов. Сейчас его цена на портале Transfermarkt составляет 55 миллионов евро.

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