«Бетис» совершил камбэк в дерби против «Севильи»: Иско снова сиял

На «Бенито Вильямарин» в этот вечер было всё: страсть, огонь и тонкая магия, которой по-прежнему владеет Иско. «Бетис» подарил своим болельщикам не просто победу в «Эль Гран Дерби» — он вырвал её у заклятого соперника, проигрывая по ходу матча.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Севилья 2:1 Голы: 0:1 Рубен Варгас (17'), 1:1 Джонни Кардозо (25'), 2:1 Cucho Hernandez (45 + 3') Бетис: Адриан, Юссуф Сабали, Марк Бартра, Диего Льоренте, Рикардо Родригес, Джонни Кардозо, Пабло Форнальс (Серхи Альтмира, 87'), Иско (Джовани Ло Чельсо, 71'), Антони, Jesus Rodriguez Caraballo (Айтор Руйбаль, 66'), Cucho Hernandez (Седрик Бакамбу, 86') Севилья: Эрьян Нюланд, Хуанлу Санчес, Адрия Педроса, Кике Салас, Луак Баде, Хосе Анхель Кармона (Сауль Ньигес, 66'), Доди Лукебакио, Неманья Гудель (Пеке, 76'), Альберт Самби Локонга (Станис Идумбо-Музамбо, 85'), Рубен Варгас (Чидера Эджук, 76'), Исаак Ромеро (Акор Адамс, 66') Предупреждения: Адриан (36'), Хосе Анхель Кармона (36'), Иско (56'), Луак Баде (86'), Джовани Ло Чельсо (90 + 1'), Garcia Pimienta (90 + 3'), Сауль Ньигес (90 + 4')

Взрывное начало от «Севильи», мгновенный ответ «Бетиса»

Как и положено дерби, матч начался с безумных скоростей. «Бетис» первым захватил инициативу, юный Хесус Родригес несколько раз заставил фланг гостей буквально гореть под своими рывками, но первый удар нанесли именно гости.

На 17-й минуте центрбек «Севильи» Лоик Баде одним движением бутсы разрезал оборону «Бетиса» и запустил Доди Лукебакио. Бельгиец на мгновение замер, будто собираясь обыгрывать сам воздух, и выкатил мяч под удар Рубену Варгасу. Вингер, не раздумывая, вложил в удар всю мощь — Адриан даже не успел среагировать.

Игроки Севильи бурно празднуют гол globallookpress.com

Но если кто-то подумал, что этот удар выбьет «Бетис» из колеи, то сильно ошибся. Команда Пеллегрини даже не качнулась от удара, а просто грамотно собрала пазл своей атаки. Спустя восемь минут серия быстрых передач привела мяч на фланг к Сабали, и тот мягко перебросил его во вратарскую, где Джонни Кардосо изящным движением поймал его на лету и с ходу отправил в нижний угол — 1:1.

Джонни Кардосо после забитого мяча globallookpress.com

Зрители ещё не успели отдышаться, а «Бетис» уже искал следующий шанс. Он пришёл в тот самый момент, когда казалось, что тайм завершится вничью.

Момент волшебства от Иско

Уже в компенсированное время первого тайма Иско нарисовал момент, который, возможно, станет одним из лучших ассистов сезона.

Родригес под давлением защитника отдал мяч экс-севильцу (Иско совсем недолго поиграл за «Севилью» после ухода из «Реала»), и на мгновение всё замерло. Иско положил корпус, посмотрел вперёд и сделал то, что делает только он — отдал передачу (конечно, в одно касание!), которая прошла сквозь чужую оборону, будто её и не существовало. Едва уловимое движение лодыжкой — и Кучо Эрнандес уже оказывается один на один. Колумбиец не дрогнул: спокойно отправил мяч в сетку мимо кипера.

Кучо Эрнандес оправляет мяч в ворота globallookpress.com

Второй тайм начался с нового всплеска эмоций. Иско всё же не сдержался и сфолил в не самом обязательном моменте, за что получил жёлтую карточку. На исход конкретного матча эта жёлтая не повлияла вообще никак, но из-за перебора предупреждений Иско пропустит встречу с «Барселоной» 5 апреля. Без волшебника в центре поля против каталонцев играть будет посложнее.

Иско globallookpress.com

Что касается самой игры, «Бетис» во втором тайме не дал «Севилье» почти ни единого шанса. Пеллегрини, зная, что у его команды всё под контролем, даже не стал делать особых перестановок. Гости пытались организовать финальный штурм, но он выглядел очень блекло.

Дерби за «Бетисом» — что дальше?

Победа в дерби не просто продлила победную серию «Бетиса» до шести матчей — она оставила команду реальным претендентом на топ-4. Впереди встреча с «Барселоной», и даже без Иско «зелёно-белые» отправятся на выезд с верой, что им по силам всё.

Календарь и таблица испанской Примеры

А вот «Севилья» потерпела первое поражение в дерби за 7 матчей. Их следующий вызов — «Атлетико». И если они не смогут совершить чудо, следующий сезон команда рискует провести вне еврокубков.