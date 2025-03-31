«Бетис» совершил камбэк в дерби против «Севильи»: Иско снова сиял

Взрывное начало от «Севильи», мгновенный ответ «Бетиса»
Как и положено дерби, матч начался с безумных скоростей. «Бетис» первым захватил инициативу, юный Хесус Родригес несколько раз заставил фланг гостей буквально гореть под своими рывками, но первый удар нанесли именно гости.
На 17-й минуте центрбек «Севильи» Лоик Баде одним движением бутсы разрезал оборону «Бетиса» и запустил Доди Лукебакио. Бельгиец на мгновение замер, будто собираясь обыгрывать сам воздух, и выкатил мяч под удар Рубену Варгасу. Вингер, не раздумывая, вложил в удар всю мощь — Адриан даже не успел среагировать.
Но если кто-то подумал, что этот удар выбьет «Бетис» из колеи, то сильно ошибся. Команда Пеллегрини даже не качнулась от удара, а просто грамотно собрала пазл своей атаки. Спустя восемь минут серия быстрых передач привела мяч на фланг к Сабали, и тот мягко перебросил его во вратарскую, где Джонни Кардосо изящным движением поймал его на лету и с ходу отправил в нижний угол — 1:1.
Зрители ещё не успели отдышаться, а «Бетис» уже искал следующий шанс. Он пришёл в тот самый момент, когда казалось, что тайм завершится вничью.
Момент волшебства от Иско
Уже в компенсированное время первого тайма Иско нарисовал момент, который, возможно, станет одним из лучших ассистов сезона.
Родригес под давлением защитника отдал мяч экс-севильцу (Иско совсем недолго поиграл за «Севилью» после ухода из «Реала»), и на мгновение всё замерло. Иско положил корпус, посмотрел вперёд и сделал то, что делает только он — отдал передачу (конечно, в одно касание!), которая прошла сквозь чужую оборону, будто её и не существовало. Едва уловимое движение лодыжкой — и Кучо Эрнандес уже оказывается один на один. Колумбиец не дрогнул: спокойно отправил мяч в сетку мимо кипера.
Второй тайм начался с нового всплеска эмоций. Иско всё же не сдержался и сфолил в не самом обязательном моменте, за что получил жёлтую карточку. На исход конкретного матча эта жёлтая не повлияла вообще никак, но из-за перебора предупреждений Иско пропустит встречу с «Барселоной» 5 апреля. Без волшебника в центре поля против каталонцев играть будет посложнее.
Что касается самой игры, «Бетис» во втором тайме не дал «Севилье» почти ни единого шанса. Пеллегрини, зная, что у его команды всё под контролем, даже не стал делать особых перестановок. Гости пытались организовать финальный штурм, но он выглядел очень блекло.
Дерби за «Бетисом» — что дальше?
Победа в дерби не просто продлила победную серию «Бетиса» до шести матчей — она оставила команду реальным претендентом на топ-4. Впереди встреча с «Барселоной», и даже без Иско «зелёно-белые» отправятся на выезд с верой, что им по силам всё.
Календарь и таблица испанской Примеры
А вот «Севилья» потерпела первое поражение в дерби за 7 матчей. Их следующий вызов — «Атлетико». И если они не смогут совершить чудо, следующий сезон команда рискует провести вне еврокубков.