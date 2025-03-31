Анчелотти: «Барселона» играет в очень хороший футбол, а «Реал» — в качественный

Главный тренер мадридскоговыступил со сравнением игр его команды и

«Барселона играет в очень хороший футбол, а "Реал" — в другой, качественный. Мне нравится "Мадрид" и то, как играет "Барселона". Можно сравнивать, используя один и тот же этап, но сложно сравнивать стиль игры двух команд, потому что это во многом зависит от игроков. У "Реала" другие характеристики, нежели у "Барселоны". Можно сказать, что "Барселона" играет очень хорошо, а "Мадрид" — очень плохо.

Мне нравится, как выступает моя команда. Я люблю её уже три года. Бывают сезоны более сложные или менее сложные. Всё меняется. У вас не всегда одна и та же структура. Игроки меняются, и поэтому невозможно изменить эту чётко определённую идентичность. Тот, кто пытается постоянно иметь одну и ту же идентичность, в конце концов терпит неудачу», — приводит слова Анчелотти AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, а «Барселона» — первое.