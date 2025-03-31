1-й таймАкрон — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»«Акрон» — «Ростов». Онлайн
    Все новости спорта

    Аморим: Мы стали более уверены в себе и готовы к финишу сезона

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уверен, что его команда прибавляет с каждым матчем и в оставшихся матчах чемпионата покажет хороший футбол.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Я очень уверен в себе. Я чувствую, что игроки стали более уверенными в себе, их энергия изменилась. Но я также знаю, что ситуация может меняться в зависимости от результатов.

    Мы сосредоточены на поддержании этой энергии и работаем над некоторыми вещами, которые можем значительно улучшить. Даже выигрывая матчи, мы можем признать, что нам есть что улучшать.

    Но сейчас у нас другой период, мы более уверены в себе и готовы к заключительным двум месяцам сезона. Я не знаю, на каком месте мы финишируем, но мы смотрим вверх и хотим выигрывать матчи», — сказал наставник «МЮ» ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент команда идет на 13-й строчке в таблице АПЛ с 37 очками.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Петербуржцы заберут результат на домашнем льду?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Сможет ли «Торпедо» взломать оборону ярославцев?
  • «Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Лацио» наконец-то победить?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры