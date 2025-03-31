Аморим: Мы стали более уверены в себе и готовы к финишу сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»уверен, что его команда прибавляет с каждым матчем и в оставшихся матчах чемпионата покажет хороший футбол.

«Я очень уверен в себе. Я чувствую, что игроки стали более уверенными в себе, их энергия изменилась. Но я также знаю, что ситуация может меняться в зависимости от результатов.

Мы сосредоточены на поддержании этой энергии и работаем над некоторыми вещами, которые можем значительно улучшить. Даже выигрывая матчи, мы можем признать, что нам есть что улучшать.

Но сейчас у нас другой период, мы более уверены в себе и готовы к заключительным двум месяцам сезона. Я не знаю, на каком месте мы финишируем, но мы смотрим вверх и хотим выигрывать матчи», — сказал наставник «МЮ» ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент команда идет на 13-й строчке в таблице АПЛ с 37 очками.